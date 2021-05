Roma, Collovati: “Gattuso? Un peccato vada via, ora è facile stare dalla sua parte”

L’ex calciatore Fulvio Collovati ha rilasciato un’intervista al Roma soffermandosi sulla situazione in casa Napoli:

Cosa pensa di questo ultimo sprint finale della squadra partenopea?

«È una squadra che per merito di Gattuso è riuscita a recuperare determinati valori. In primis i suoi uomini migliori, da Fabián Ruiz, passando per Osimhen fino a Zielinski, che è un trascinatore. Poi la solidità difensiva. Ricordo che quando le cose non andavano bene si diceva Rrahmani non fosse all’ altezza, Manolas non andasse bene in coppia con Koulibaly. Adesso tutti questi discorsi cadono e vanno in secondo pia no proprio in virtù del fatto che Gattuso abbia dato compattezza ad una squadra che ha ritrovato il filo del gioco».

Dopo Inter e Atalanta può essere il Napoli la terza squadra a centrare la Champions?

«A questo punto il destino è tutto nelle sue mani. Mentre il destino della Juve dipende dalle altre, quello del Napoli dipende solo dalla vittoria che deve arrivare contro il Verona».

Il Napoli come affronterà l’ultima partita decisiva?

«Capisco sia un finale di stagione un po’ particolare perché giocarsi la Champions all’ ultima giornata è anomalo però il Napoli parte da una posizione avvantaggiata perché affronta una squadra che vorrà onorare il campionato ma non ha gli stessi obiettivi del Napoli. Proprio la questione obiettivi do vrà essere il centro della partita per gli azzurri».

Cosa ne pensa del futuro della panchina azzurra?

«Ho sempre sottolineato, e voi ne siete testimoni, il lavoro di Gattuso. Troppo facile apprezzarlo ora quando furono creati anche gli hashtag Gattuso out. A salire sul carro dei vincitori sono tutti bravi ed è ciò che sta facendo tanta gente in questo momento».

Su chi puntare per il nuovo progetto?

«Questo è difficile da dire. Ci sono allenatori validi e preparati, ma non so quali siano francamente le aspettative della società. Se vuole un allenatore giovane o d’ esperienza. Se punti sul primo devi andare su Juric o Italiano, se invece vuoi il secondo profilo vai su Allegri, Spalletti. Questi elencati sono tutti tecnici validi».