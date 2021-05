Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul potenziale futuro allenatore del Napoli. Salgono le quotazioni di Allegri, leggera frenata per Spalletti.

Ecco quanto dichiarato: “Allegri prima scelta del Napoli. L’entourage dell’ex Juve, dovrebbe arrivare in Italia nel prossimo weekend. Bisogna capire se il Real vorrà portare il tecnico livornese in Spagna. La situazione che sta accadendo a Roma, sponda Lazio, va monitorata attentamente. Simone Inzaghi non ha ancora rinnovato, potrebbe esserci uno scambio di panchine tra gli azzurri e la Lazio. L’alternativa è Galtier, frenata per Spalletti“.