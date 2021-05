Fontana: “Le motivazioni del Napoli sono di gran lunga superiori a quelle del Verona”

Matteo Fontana, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Le motivazioni del Napoli sono nettamente superiori rispetto a quelle del Verona. Però penso che comunque questi ultimi giocheranno al massimo delle proprie possibilità. Se il Napoli non avesse avuto così tanti infortuni, sarebbe stato il principale avversario dell’Inter per la conquista dello scudetto. Non bisogna basarci sulla partita d’andata. Infatti, il Verona era nel suo momento migliore, il Napoli nel peggiore. Mancherà Barák, miglior marcatore della stagione gialloblù”.