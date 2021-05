Belinazzo: “Serie A tra Sky e Dazn, la Champions su Amazon”

Durante la trasmissione “Arena Maradona” in onda su Radio Crc ha parlato Marco Belinazzo. Di seguito le parole rilasciate dal giornalista de Il Sole 24 Ore:

“Tra secondo e quarto posto è solo una questione legata ai diritti tv nazionali, c’è una differenza di 4-5 milioni. Non sono cifre che incidono sui bilanci finali ma fanno comodo per sostenere alcuni ingaggi importanti. La UEFA ha costruito un calcio disomogeneo, vincono solo i più ricchi. Nella distribuzione dei ricavi la UEFA incassa 3,2 miliardi mentre quasi 2 vanno ai partecipanti della Champions. Invece, 500 milioni per le squadra che stanno in Europa League. In poche parole, chi vince l’Europa League incassa meno della metà di chi presenzia solamente in Champions. Inter? Ha una perdita di 100 milioni ma grazie anche all’aiuto di fondi esteri è una situazione rimediabile. La UEFA ha rifiutato la Superlega ma non propone altre soluzioni. La Serie A si vedrà principalmente su Dazn, tranne tre partite (compresa quella della domenica sera) che verranno trasmesse su Sky. Su Amazon ci sarà la Champions League mentre l’ex Premium avrà un pacchetto“.