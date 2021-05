Milanese: “Ricordo il mio gol al 93′ contro il Verona. Il Napoli ha bisogno di un terzino. Su Osimhen…”

Mauro Milanese, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul momento degli azzurri. Le sue parole: “Ricordo il mio gol al 93esimo minuto che consentì al Napoli di vincere una partita importante contro il Verona. Domenica i gialloblu non regaleranno nulla, sia per la rivalità sia per la volontà di concludere al meglio la stagione. Osimhen? Spero possa diventare come i grandi attaccanti che hanno fatto la storia del Napoli, ha le caratteristiche giusta. Il lavoro del ds Giuntoli in questi anni è stato molto positivo, non a caso la squadra lotta sempre per raggiungere qualcosa di importante”.

“Mercato? Il Napoli necessita di comprare un terzino. C’è bisogno di trovare un altro come Ghoulam, in prospettiva credo che Dimarco possa esplodere”.