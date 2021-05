Intermediario Osimhen: “Victor è molto legato a Gattuso. Rino farà la scelta migliore per lui”

Andrea D’Amico, intermediario dell’affare Osimhen-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“Osimhen è molto legato a Gattuso che è stato determinante per farlo ambientare nel campionato italiano. I due hanno un rapporto speciale, anche perchè Rino ha saputo aspettarlo”.

“Gattuso? Aspetterà e poi sceglierà la soluzione migliore per lui. Ha dato dimostrazione di saper fare bene anche prendendo le squadre a campionato in corso, era successo anche con il Milan. Difficile che si raggiunga un accordo all’ultimo con De Laurentiis, spero quanto meno che Gattuso riesca a portare la squadra in Champions League. Così, con gli introiti che arriveranno, sarà possibile programmare il futuro con investimenti migliori”.