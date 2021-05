Empoli, Dionisi: “Futuro? Parlerò con la dirigenza, questa la mia priorità. Sul Napoli e su Gattuso…”

L’allenatore dell’Empoli Alessio Dionisi è intervenuto in diretta su twitch con i colleghi di SciabolaTalk. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto un campionato in crescendo, non siamo partiti con l’obiettivo di vincere ma avendo giocatori giovani e bravi dalla 16esima giornata abbiamo iniziato ad ingranare e siamo diventati primi per poi rimanerci fino alla fine”.

“Mi porto tanto dall’esperienza di Borgosesia. Nella mia carriera sono riuscito a stare al passo dei giocatori e della realtà dove ho allenato. Sono sempre capitato al posto giusto e al momento giusto trovando giocatori disponibili. Ho avuto anche la fortuna di fare un passo per volta, ad esempio una volta terminata l’esperienza a Venezia in B, sono andato all’Empoli che era un realtà di livello leggermente maggiore, quindi facendo uno step per volta sono riuscito a crescere. A livello tecnico tattico mi ispiro solo al calcio, ma a livello di comunicazione e gestione mi ispiro a qualsiasi sport. Io ho avuto la fortuna di allenare in tre categorie, e presto farò anche la terza (la Serie A, ndr)”.

Sul Napoli “Abbiamo affrontato il Napoli in Coppa Italia, avevano un valore diverso rispetto a noi perchè c’è tanta differenza tra Serie A e Serie B. Il Napoli è una della quadre che gioca meglio, ha organizzazione e giocatori di qualità”.

“Quanto è frustrante vedere De Zerbi lasciare il Sassuolo per andare all’estero, o Gattuso che non riesce ad esprimere il meglio con la rosa a disposizione? Per me non è sconfortante, De Zerbi ha fatto una scelta coraggiosa ma incline alle sue qualità. De Zerbi avrà la possibilità di allenare una squadra che gioca la Champions e ha caratteristiche più vicine alla sua idea di gioco. Nei top club è difficile chiedere determinate cose a certi giocatori. Ancelotti ha allenato più all’estero che in Italia, anche se non ha un concetto di gioco preciso. Guardiola non è inglese ma allena in Inghilterra, idem Klopp. Allenatori italiani se vanno in Europa ad allenare è perchè apprezzano una realtà diversa, non bisogna dire di aver perso degli allenatori”.

“Gattuso è stato bravo a tener testa a tutti e andare avanti, la cosa più difficile poi non è il campo ma ciò che ruota intorno, ciò che rende il calcio lo sport più visibile e chiacchierato; i social ad esempio spostano l’attenzione sul positivo, sul negativo, sulla critica…quindi ciò che è esterno entra dentro e condiziona il lavoro degli allenatori e delle squadre”.

“Quale allenatore non vede l’ora di sfidare? La mia speranza è che Allegri torni in Italia, perchè ho un debole per Allegri che è fantastico nella gestione. Poi anche gli altri perchè sono tutti allenatori più importanti di me”.

“Continuerebbe con l’Empoli in Serie A? Ad oggi devo incontrare la società per cercare di trovare un punto di incontro perchè ora con il cambio di categoria gli obiettivi saranno diversi. La mia volontà sarebbe quella di restare. In questa settimana si deciderà il da farsi. La mia priorità è l’Empoli, però ad oggi da quello che scrivono sui giornali qualcosa potrebbe venire fuori”.

Sulla Nazionale “Ora la Nazionale è composta da big, ci sono tanti giocatori di talento merito anche dello staff che li sta valorizzando”.

“Quanto ci vuole a far assimilare un concetto ad un gruppo di professionisti? La difficoltà non è faro assimilare, è molto più difficile dare continuità. In B e C molti giocatori sono bravi ma spesso la fisicità vince sulla qualità e si va dietro al risultato a tutti i costi. All’inizio tutte le squadre iniziano a giocare, costruiscono dal basso ecc. Poi qualcuna inizia a venire meno, squadre che partono con un obiettivo che dopo poche partite sembra già irraggiungibile, poi l’allenatore ha poco tempo e la dirigenza fa pressione”.

Sulla Superlega “L’opinione è comune per tutti, penso quello che pensate anche voi”.

Sul gap tra D e B “C’è differenza tra tutte le categorie, ma c’è differenza sia sul piano tecnico che fisico”.