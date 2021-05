Spezia, Verde: “Giocare al Napoli sarebbe un sogno! Verona? Vi dico la mia”

Il calciatore dello Spezia, Daniele Verde, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sul Napoli e sulla salvezza conquistata con la maglia dei liguri. Queste le sue parole: “Sono veramente estasiato dalla splendida stagione fatta con lo Spezia. Raggiungere la salvezza con una giornata di anticipo e un piccolo risultato storico per questa squadra. Il gruppo e soprattutto mister Italiano hanno dimostrato a tutta la nazione che anche le squadre piccole possono salvarsi esprimendo un gran bel gioco.

Napoli? Sono nato ed ho vissuto lì per cui, come tutti i partenopei, ricevere una telefonata dalla società di ADL sarebbe un sogno! Gli azzurri col Verona devono stare attenti, Juric non molla mai e sono sicuro che non renderà la vita facile agli uomini di Gattuso. Il traguardo però è davvero a portata di mano e sarei veramente felice se il Napoli dovesse raggiungere la tanto agognata Champions League“.