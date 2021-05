Lo Monaco: “Eviterei una rivoluzione e tratterrei Gattuso!”

Il dirigente Pietro Lo Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: “Cosa succederà con Gennaro Gattuso? Bisognerebbe essere Aurelio De Laurentiis per entrargli nella testa e capire cosa voglia fare. Oggi, il Napoli è una squadra solida, con grande equilibrio. Con pochi innesti, può sicuramente proporsi per vincere lo Scudetto l’anno prossimo. E’ il risultato di un lavoro di vari messi. Si è passati per delle contestazioni, ma adesso il Napoli è una squadra affidabile. Sarebbe un peccato fare una mini-rivoluzione, per questo mi terrei stretto Gennaro Gattuso. Meglio dare un seguito all’avventura iniziata con Rino. Possibili sostituti in caso di separazione? Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri sono nomi di assoluto pregio e livello, ma presupporrebbero una rivoluzione ed un adattamento, il che potrebbe portare a dei risultati non immediati. Potendo, scongiurerei questo rischio trattenendo Gattuso. Con due o tre innesti e la conferma di Rino, ne sono certo, si può vincere il titolo. Milan, Juventus e Napoli: chi rischia di uscire dalla Champions League? Sembrerebbe il Milan. Il senso di giustizia, però, farebbe dire Juventus”.