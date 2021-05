Bruscolotti: “Insigne vero capitano! Verona? Non sarà facile, vi spiego”

L’ex storico capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua su Lorenzo Insigne e la prossima sfida col Verona. Queste le sue parole: “Insigne ha fatto una stagione fantastica! E’ maturato tantissimo dall’arrivo di Gattuso ed adesso tutti i sacrifici fatti quest’anno stanno per portare i loro frutti. Quasi 20 goal e tantissimi legni colpiti, numeri da capogiro per un attaccante che non è un centravanti. E’ lui, sia in difesa che in attacco, l’anima di questo Napoli. Capitano vero a cui vanno tutti i miei complimenti.

Il Napoli è ad un passo dal traguardo ma non deve perdere la concentrazione. Il Verona è una squadra molto tosta e con Juric in panchina, difficilmente concederanno qualcosa sul piano dei risultati. C’è tantissima tensione in città, i giochi non chiusi ma gli azzurri non possono vanificare quanto di buono fatto fino ad adesso“.