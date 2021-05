Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus:

“La vittoria sarebbe la ciliegina sulla torta di un percorso lungo cinque anni, vogliamo provare ad alzare un trofeo. Siamo responsabili del nostro destino, siamo arrivati a questo punto e faremo di tutto per vincere la finale e per arrivare secondi in campionato. Il resto sono illazioni di poco conto”.