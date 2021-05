Andreazzoli: “Nessuno deve avere perplessità su Spalletti, ha sempre avuto successo”

Aurelio Andreazzoli, allenatore, ha parlato di Spalletti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Milan e Napoli sono padrone del proprio destino. A differenza della Juve. Gattuso via da Napoli? Anche io leggendo le notizie ho delle perplessità. Gli azzurri hanno vinto tanto giocando con grande qualità.

Spalletti? Nessuno deve avere perplessità su Luciano. Lo ha sempre dimostrato in tutte le squadre che ha allenato. Dovunque andrà avrà successo. Con Adl? Non conosco De Laurentiis e non so che tipo di rapporti potrebbero avere.

Luciano guarda particolarmente alla fase di possesso. Gli piace molto la qualità, nella sostanza richiede il massimo dai suoi giocatori”.