Insigne, agganciato Ferrario a 396 presenze: “Gli auguro di vincere lo scudetto”

Lorenzo Insigne nella gara di ieri contro la Fiorentina ha raggiunto le 396 presenze con la maglia del Napoli, agganciando Moreno Ferrario al quarto posto della classifica all-time del club partenopeo. Proprio l’ex calciatore azzurro ne ha parlato ai microfoni dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Sono felice sia capitato a Insigne. Più che per i numeri, mi interessa essere ricordato per aver giocato 11 anni nel Napoli e per aver vinto uno scudetto. Auguro anche a Insigne di poter vincere così come è accaduto a me”.