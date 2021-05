Trevisani: “Il Napoli con la rosa completa non avrebbe vinto lo scudetto”

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Napoli: “Napoli? Fa strano che non sia riuscito a passare quel momento buio di febbraio. In periodi non positivi di solito l’allenatore viene lasciato solo, cosa che non è accaduta con gli azzurri che si sono stretti intorno a Gattuso. Il Napoli con la rosa completa per l’intero arco della stagione, non credo abbia potuto vincere lo scudetto ma sarebbe arrivato a meno 4/5 dall’Inter piuttosto che meno 15”.