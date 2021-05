Radio KKN – Possibili tempi lunghi sul futuro allenatore: la strategia di ADL

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione “Radio Goal”, parlando di Allegri e del potenziale futuro allenatore del Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Nuovo allenatore? Credo che De Laurentiis questa volta non sarà frettoloso come in passato, anzi prenderà tutto il tempo necessario. Per scoprire il futuro allenatore del Napoli, credo dovremmo aspettare quantomeno giugno o addirittura oltre. Per molti, tra i grandi allenatori, il Napoli non è la primissima scelta e il patron azzurro vuole guardarsi intorno. Questo discorso non vale per Spalletti, che già ha dato la sua disponibilità. Vale per Allegri e Inzaghi. Allegri sa di aver club importanti addosso come Juventus e Real, d’altro canto Inzaghi vuole capire le intenzioni di Lotito. Tra i vari emergenti ci sono Dionisi, Juric e Italiano. Dando uno sguardo alla posizione degli azzurri in classifica, ADL è intenzionato a pensare al piano A, ovvero costruire il futuro del Napoli con un grande allenatore”.