Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc tornando sulla sconfitta del Napoli a Firenze in occasione dello scudetto perso con 91 punti. Di seguito le sue parole:

“Quella sera stavamo guardando la partita in albergo e al vantaggio della Juve in casa dell’Inter abbiamo visto sfumare un lavoro durato per tanti anni. Ero nella mia stanza e sentivo i ragazzi urlare, è stato un vero peccato. Domani non c’è in palio uno scudetto ma un posto Champions, e gli azzurri sono padroni del proprio destino”.

Su Gattuso “A Napoli ha lavorato bene ma credo che andrà via. In caso di permanenza, si ritroverebbe nuovamente nell’occhio del ciclone. Fossi ADL prenderei Max Allegri, che è un vincente nato. Ma il presidente saprà scegliere il meglio per la sua squadra. Sarri? Non credo in un suo ritorno. Dal mio addio invece sono passati due anni, sarebbe difficile tornare”.