Marcolin: «A Firenze serve cattiveria, il Napoli è la squadra più in forma del campionato»

Oggi Dario Marcolin, ex centrocampista tra le altre di Napoli e Lazio, ha rilasciato un’intervista al Mattino parlando del Napoli e della volta finale per la Champions.

Ecco alcune dichiarazioni di Marcolin:

Come si affrontano partite del genere? “In questo tipo di partite devi pensare a te stesso e la testa può fare tutta la differenza del mondo”.

Cosa serve al Napoli per vincere a Firenze? “Cattiveria, avere cattiveria. Va fatta una partita sparata, a tutta forza, come facemmo noi (con la Lazio campione d’Italia nel 1999, ndr) che infatti abbiamo vinto 3-0 con la Reggina e solo dopo abbiamo buttato un occhio al tabellone. Il Napoli, proprio come abbiamo fatto noi, deve fare la corsa su se stesso. Gli azzurri hanno il destino nelle proprie mani”.

Su altre eventuali insidie: “Per il Napoli non ci sono insidie, in questo momento insieme all’Atalanta è la squadra più in forma del campionato. Devono usare la testa: è l’ arma è in più che hai per fare la prestazione. Nelle partite chiave serve quella”.