Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri.

Ecco quanto dichiarato: “Allegri e ADL sono amici, non dimentichiamo che l’ex Juve ha consigliato Gattuso al patron azzurro e si sentono spesso. Un mese fa c’è stato un contatto importante, Allegri ogni tanto si dirige a Roma, ma non so se per incontrare ADL e di conseguenza parlare della panchina del Napoli. Poi ci sono diversi ostacoli come il Real Madrid, la tentazione Juve e i sondaggi di Inter e Psg. Allegri è il sogno nel cassetto di ADL, ma se Inzaghi non rinnova con la Lazio gli scenari potrebbero cambiare.”.