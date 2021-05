Eraldo Pecci, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “L’Inter pur avendo già raggiunto il suo obiettivo, non regalerà nulla. Non sarà semplice per la Juve. Mentre, la Fiorentina non è forte come i nerazzurri, quindi per il Napoli sarà un turno più agevole. Gli azzurri sono la squadra più in forma. Poi ha un calendario migliore rispetto alle altre. La grande delusione del campionato è senz’altro la Juve”.