Da Firenze – Gattuso ha stregato Commisso! Il lavoro svolto al Napoli piace al patron della viola: i dettagli

Secondo quanto riportato dal giornalista Sandro Picchi del Corriere Fiorentino, Gennaro Gattuso ha praticamente stregato il patron della Fiorentina, Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Il tecnico calabrese sembra essere ormai ad un passo dalla Fiorentina, mi sorprenderei se l’affare non andasse in porto. Lo stesso Iachini ha fatto intendere che la sua avventura si concluderà tra due partite, un indizio in più che fa pensare a Ringhio.

Gattuso piace molto a Commisso e, anche secondo la tifoseria, può essere l’uomo giusto per ridare vita ai toscani. L’ex Milan infatti garantisce tanto lavoro e umiltà e con i suoi modi, severi ma allo stesso tempo leali, ha fatto benissimo in una stagione alquanto controversa al Napoli“.