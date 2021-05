Zoff: “Superlega? Senza meritocrazia il calcio perde senso. Su Donnarumma…”

L’ex portiere del Napoli Dino Zoff ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“Donnarumma ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo Buffon. Ha 22 anni e gioca in una big, le polemiche sul rinnovo mi stupiscono, penso che si siano le basi per andare avanti. Juve? In Champions è uscita molto presto, non me l’aspettavo. Sotto la presidenza di Agnelli ha fatto molto bene, alla fine gli scivoloni possono sempre capitare quando si lavora. Superlega? Se si elimina la meritocrazia, spiegatemi che senso avrebbe giocare a calcio”.