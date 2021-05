Carlo Alvino, noto giornalista vicino a quanto accade in ambiente Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro di Gennaro Gattuso, Queste le sue parole: “C’è una forte possibilità che Gattuso vada alla Fiorentina, il mister sembra aver ceduto alle avance di Commisso. Quest’anno Rino ha commesso qualche errore ma gli potrà servire soltanto come esperienza per il futuro”.