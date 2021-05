Sky, Marino: “Il Napoli è in forma ma l’Udinese non regalerà nulla!”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-partita di Napoli – Udinese proprio ai microfoni di Sky Sport: “Quanto vale Musso? Le valutazioni si fanno in fase di negoziazione e tu (rivolto al giornalista di Sky) non hai il portafoglio adatto (ride, ndr). Secondo me per rendimento è sicuramente tra i migliori negli ultimi anni. Ha ancora margini di miglioramento incredibili vista la giovane età per un portiere. Il progetto Musso, oltre che sulla concretezza del rendimento negli ultimi anni con l’Udinese, si poggia anche sui margini di crescita che sono indiscutibili”.

Che Udinese troverà il Napoli? – “Il Napoli troverà una squadra tosta davanti. Noi sappiamo che il Napoli nelle ultime giornate è tra le squadre più in forma del campionato, un avversario difficile soprattutto per noi. Ma l’Udinese non regalerà nulla e alle grandi ha sempre dato filo da torcere”.

Su de Paul – “Io non devo elevare il valore del prodotto, ma io dico che l’uomo supera il valore del fuoriclasse. Il fuoriclasse è sotto gli occhi di tutti, ma io che vivo da due anni lo spogliatoio con loro devo dire che è un punto di riferimento impareggiabile. Il fuoriclasse è figlio dell’uomo”.