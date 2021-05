Padovan: “Osimhen va schierato! Sprint Champions League? Vi svelo chi la spunterà”

Il noto giornalista, Giancarlo Padovan, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul prossimo match che vedrà il Napoli affrontare l’Udinese al Maradona. Queste le sue parole: “Osimhen nonostante la diffida deve essere assolutamente schierato! Il nigeriano è in una forma smagliante, sta bene fisicamente e può sfruttare la stanchezza degli avversari dovuta agli impegni ravvicinati. Sulla carta il match con la Fiorentina è più impegnativo ma purtroppo Mertens non è in forma e rischia di non reggere per tutti 90 minuti.

Champions League? Al momento Atalanta, Milan e Napoli sono nettamente in vantaggio su Juventus e Lazio. I bianconeri devono rimboccarsi le maniche se vogliono qualificarsi, secondo me non ci riusciranno. Le altre squadre sono molto più in forma sia psicologicamente che fisicamente“.