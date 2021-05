Giordano: “Osimhen forte ma può ancora migliorare! Vi dico la mia su Mazzoleni”

Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua su diversi temi. Queste le sue parole: “Osimhen è un giocatore già pronto per le squadre che intendono fare del contropiede l’arma vincente. Secondo il mio punto di vista, ha tantissimo margine di miglioramento e può fare tantissimi progressi dal punto di vista tecnico e del dribbling.

Mazzoleni? Il sistema arbitrale è assolutamente da rivedere, devono essere chiari nelle decisioni. E’ inammissibile che, dopo le polemiche in seguito al goal annullato proprio ad Osimhen, lo stesso Mazzoleni venga messo al Var di un’altra partita del Cagliari. Bisogna che arrivano degli interventi ben mirati per non permettere che accadano nuovamente i fatti di Benevento“.