Del Genio: “Attenzione a De Paul, è pronto per il salto di qualità! Vi dico la mia su Demme e Bakayoko”

Il noto giornalista di fede azzurra, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua su De Paul, Bakayoko e Demme. Queste le sue parole: “A Demme non rinuncerei mai, anche se non dovesse farcela fisicamente. Mi dispiace per Bakayoko ma le prestazioni in campo parlano chiaro. L’ex capitano del Lipsia è il titolare mentre il francese la riserva.

De Paul? Occhio perchè è l’arma in più di questa Udinese! E’ un calciatore straordinario ed anche molto duttile. A mio avviso sarebbe pronto per una piazza importante. L’esperienza non gli manca dato che ha giocato tantissimo con l’Argentina. Penso possa far bene in qualsiasi squadra di Serie A“.