L’intermediario della trattativa Napoli-Osimhen, Andrea D’Amico, ha parlato dell’attaccante nigeriano in un’intervista rilasciata a Il Mattino:

“Ha le potenzialità per diventare uno dei migliori nel suo ruolo. In futuro sono sicuro potrà diventare lui un termine di paragone per gli altri attaccanti. Il Napoli ha buone chance di arrivare nelle prime quattro, può centrare l’obiettivo che giustifichi anche gli investimenti fatti dal club”.