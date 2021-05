Salvatore Bagni, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto dichiarato:

“Osimhen poteva essere il capocannoniere del campionato se non avesse avuto infortuni. Dicevano che non sapeva stoppare la palla, quando non stai bene le cose diventano difficili. Ora è lucido, lo dimostra il gol di Lozano. Il prossimo anno penso che Osimhen farà gli stessi gol do Vlahovic, se non di più”.