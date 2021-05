Il Napoli, sulla carta, ha 3 partite sicuramente alla portata per arrivare in zona Champions, ma solo sulla carta, perché in Serie A nessuna gara è facile o sottovalutabile.

La prima avversaria di martedì sera sarà l’Udinese, che ieri ha pareggiato in casa con il Bologna. Al termine della contesa, ha parlato un difensore della squadra friulana, De Maio, che ha commentato sia il pareggio sia la sfida con gli azzurri. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove siamo stati sul pezzo e abbiamo anche trovato il goal, mentre nel secondo tempo il Bologna ha spinto di più e ha anche trovato il rigore. Noi, ora, vogliamo finire bene il campionato e continuare a fare punti. Sappiamo che a Napoli non sarà facile, ma vogliamo fare punti già da martedì”.