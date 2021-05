Marolda: “È un miracolo che il Napoli nonostante le 9 sconfitte lotti ancora per la Champions”

Ciccio Marolda, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo: “Per il Napoli è fondamentale vincere le ultime quattro partite per andare in Champions League. È un miracolo che nonostante sia stato sconfitto ben 9 volte, sia ancora in lotta per la Champions. I 4 punti persi sul finale con Cagliari e Sassuolo rischiano di pesare tantissimo. Manolas e Rrahmani non hanno mai giocato assieme, dovranno dare il loro meglio. Sarà fondamentale Fabian, che dovrà abbassarsi per dare una mano nella fase difensiva. Mertens? Questa stagione ha deluso, non so se meriti il rinnovo”.