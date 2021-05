Ag. Verde: “Ama Napoli, ma cercherà di portare lo Spezia alla salvezza”

Luigi Lauro, agente del calciatore dello Spezia Daniele Verde, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo: “Il mio assistito ama Napoli, ma ovviamente cercherà di dare il massimo per portare lo Spezia alla salvezza. Contro il Verona è stato troppo frenetico sotto porta ed ha sprecato occasioni da goal. Italiano? Non so se sarà il nuovo allenatore del Napoli, ma sta dimostrando di essere tra i migliori in Serie A. Lo reputo un profilo adatto per il gioco degli azzurri. Spezia-Napoli sarà una partita molto tesa, perché entrambe le squadre hanno obiettivi da raggiungere”.