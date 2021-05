Paolo Liguori: “Mourinho è un bene per il calcio italiano”

Nel corso della trasmissione “Il sogno nel cuore” in onda su 1 Station Radio è intervenuto Paolo Liguori. Di seguito le parole rilasciate dal noto giornalista:

“L’arrivo di Mourinho è un bene per il calcio italiano. Basta pensare che il titolo in borsa della Roma ha avuto un rialzo con un +23% ieri e un +13% oggi, ma la società giallorossa investirà molto anche nel progetto tecnico. Ormai marketing e tecnica sono una cosa da sola, viaggiano di pari passo. Con lo Special One, l’Olimpico sarà sempre pieno. Il primo acquisto sarà il recupero di Zaniolo. A Osimhen, che è un talento, serve una guida come Mazzone lo fu per Totti. Fonseca si è rilevato inadeguato e mi auguro che il Napoli non faccia questo errore. Sarri ha ancora un contratto con la Juve e vedrà cosa gli conviene di più“.