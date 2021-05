Onofri: “Napoli occhio allo Spezia. Italiano non pronto per gli azzurri”

Nel corso della trasmissione “Il sogno nel cuore” in onda su 1 Station Radio è intervenuto Claudio Onofri. L’ex giocatore del Genoa e commentatore di Sky ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Se il Napoli non approccerà bene la partita di sabato, lo Spezia potrà mettere in difficoltà gli azzurri anche se nell’ultimo periodo mi sembrano più stanchi. Ovviamente il Napoli è nettamente più forte, vedendo la partita contro il Cagliari c’era la sensazione che potesse segnare da un momento all’altro. Seguendo i liguri da vicino, non credo che Italiano sia pronto per allenare il Napoli. E’ un allenatore intelligente e credo che vorrà fare uno step intermedio prima del grande salto, Sassuolo in questo senso sarebbe ideale. A me Gattuso piace molto anche se il suo gioco non è costante. Contro la Lazio sembrava di vedere il Real mentre in altre partite il Napoli è apparso senza idee. Se Hysaj commette un errore così grave, però, l’allenatore non ha colpe. Mai avrei affidato la Juve a Pirlo, un errore enorme. Avrei dato un’altra chance a Sarri“.