Novellino: “Tra Spalletti e Sarri sceglierei il secondo per un motivo preciso”

L’ex allenatore Walter Novellino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: “Il Napoli meritava i tre punti col Cagliari, ora diventa difficile ma gli azzurri sono in forma e in corsa ed hanno le qualità per farcela. Certo dipende anche da altri fattori, dispiace per le defezioni si Koulibaly e Maksimovic”.

Su Mourinho alla Roma – “Mourinho è un allenatore che ha vinto tanto anche se quest’anno ha fatto molta fatica. E’ carismatico e sono convinto che riuscirà a risollevare le sorti della Roma. Aldilà dell’allenatore che quest’anno il Napoli aveva tutti a disposizione poteva vincere il campionato”.

Sarri o Spalletti al Napoli? – “Io ritornerei su Sarri, no perché non è bravo Spalletti ma perché Maurizio già conosce l’ambiente e il presidente. Conosco Spalletti e se qualcosa non gli sta bene la dice”.