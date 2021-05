José Altafini: “Champions? Napoli e Milan dentro, Juve fuori”

Nel corso della trasmissione “Il sogno nel cuore” in onda su 1 Station Radio è intervenuto José Altafini. L’ex attaccante del Napoli ha rilasciato una lunga intervista toccando varie tematiche:

“Per quanto riguarda le squadre coinvolte nella lotta per la Champions, dico che tutte hanno sofferto i vari infortuni e i contagi causati dal Covid-19, sicuramente lo scontro di domenica tra Juve-Milan sarà decisivo. Alla fine credo che Napoli e Milan ce la faranno e non mi dispiacerebbe se la Juve rimanesse fuori. La società bianconera doveva cambiare i giocatori, non è Pirlo il problema. Una squadra forte vince anche con un allenatore giovane. Il Napoli di Maradona quando ha vinto il campionato, poteva consacrarsi in Europa, ma non seppero costruire un organico di spessore. Osimhen è un buon giocatore, perfetto per il Napoli. Sono curioso di vedere cosa farà Mourinho specialmente dopo gli ultimi esoneri“.