Jorginho: “Sto vivendo un sogno, difficile trovare parole per descrivere questo momento”

Dopo la conquista della finale di Champions, l’ex centrocampista del Napoli Jorginho ha parlato così a Sky: “Difficile trovare parole per descrivere questa emozione. Abbiamo lavorato tanto, ognuno ha la sua storia personale e raggiungere questo obiettivo è qualcosa di grande per tutti. C’è tanta felicità, questo gruppo merita di essere lì perchè ci ha sempre creduto. Non mi stanco mai di dire che sto vivendo un sogno che avevo da bambino, raggiungere la finale battendo il Real Madrid in semifinale. Abbiamo tanti giovani e questa è una forza, riusciamo a giocare a livelli molto alti. Tuchel ha portato le sue idee e il suo carattere. Noi abbiamo capito quello che vuole da noi, cerchiamo di lavorare tanto con umiltà e facendo quello che ci chiede. Speriamo di continuare su questa strada”.