Corbo: “Galtier? Scelta corretta, soprattutto per Osimhen”

L’editorialista de ‘La Repubblica’ Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: “Galtier sulla panchina azzurra sarebbe una scelta molto intelligente da parte del club, in quanto il tecnico francese conosce bene Osimhen, se su di lui si vuole puntare. L’attaccante nigeriano del Napoli, ex Lille, è un calciatore stupendamente incompleto. Non so se De Laurentiis lo stia trattando Galtier, ma a parer mio sarebbe una scelta corretta. Piace al Nizza, è un allenatore quotato in tutta Europa. Spalletti? Sono perplesso, viene da due naufragi soprattutto nella gestione del gruppo. Ricordatevi di quello che è successo con Totti. E’ un toscano a cui piace sempre parlare. Sarri? Sarebbe un ritorno condivisibile per il gioco che ha fatto esprimere al Napoli, anche se i tempi sono cambiati”.