Bellinazzo: “SuperLega? Tutti ipocriti! Anche Uefa e Fifa sapevano”

Il giornalista Marco Bellinazzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24 dove si è soffermato sulla Superlega: “C’è un velo di ipocrisia intorno al progetto Superlega, si sapeva che se ne parlava e ora c’è la prova documentale che nel consiglio di Lega se ne era parlato a febbraio e in quei giorni analoghi dibattiti venivano fatto in altri campionati. Tutti sapevano tutto perché erano progetti messi sul piatto. Anche Uefa e Fifa sapevano. Il discorso sulla cospirazione e le sanzioni è un’esagerazione. In quel progetto discusso non presentato non si parlava di inviti ma di accesso per merito sportivo ed altri con permanenza pluriennale. Il modo in cui è stato presentato lo ha reso indifendibile. Agnelli via dalla Juve? Da un lato ci sono stati errori, dall’altra è stato capro espiatorio della Superlega. Gli equilibri di famiglia son tali che questa fase possa essere superata anche senza sostituzione della presidenza, altra cosa è il management”.