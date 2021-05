Bargiggia: “ADL ha capito che un’alleanza con Agnelli è una trappola”

Il giornalista Paolo Bargiggiaha parlato, sul suo sito ufficiale, di un’alleanza particolare tra ADL e Agnelli: “Da alleati anomali nelle ultime battaglie in Lega a nuovi avversari per la volata Champions e non solo. Aurelio De Laurentiis ha capito in fretta che passeggiare sotto braccio con Andrea Agnelli è come finire in una trappola mortale; non sai mai qual è la verità e rischi di trovarti fregato in un battibaleno. Allora il patron del Napoli, che aveva già fiutato l’aria dopo le ultime vicende della Superlega ha deciso di attivarsi per non restare bruciato in partenza nella corsa Champions da strane manovre. Il suo silenzio in Lega dopo il fallimento del maxi progetto Europeo, infatti, è stato eloquente. Solo che questa volta lo ha fatto con discrezione e nelle sedi opportune. Dopo Napoli-Cagliari e il gol annullato ad Osimhen ha aspettato meno di 24 ore e poi si è fatto sentire con i vertici dell’Aia per chiedere spiegazioni, attenzione e chiarimenti. De Laurentiis teme che nelle prossime quattro gare il Napoli venga ancora penalizzato da altri episodi e che la Juventus sia l’avversario più pericoloso da tenere d’occhio in questo momento. L’”invasione” di campo di Paratici a Udine ha acceso un altro campanello d’allarme nel patron del Napoli. Però, sottotraccia sta seguendo anche un’altra vicenda che gli sta ovviamente a cuore per le ripercussioni di natura sportiva che potrebbe avere: la questione Perugia con l’inchiesta per il passaporto di Suarez. Da qui, una doverosa ed interessata attenzione sulla Federcalcio per capire quando eventualmente saranno chiesti gli atti dalla Procura Ferderale. I tempi con il campionato ed i suoi esiti potrebbero anche non coincidere perché prima, la Procura della Repubblica di Perugia deve chiudere le indagini. C’era una volta la Strana Alleanza Agnelli-De Laurentiis”.