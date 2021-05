Ag. Terzi: “Ultimamente ha giocato poco ma sta bene. Su Italiano…”

Vincenzo Rispoli, agente del difensore dello Spezia Claudio Terzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Terzi sta bene anche se ultimamente ha giocato poco. In carriera ha ottenuto quattro promozioni dalla B alla A e riesce ad essere il capitano anche fuori dal campo. Gattuso? Mi è sempre piaciuto come allenatore, quest’anno la sua squadra è stata penalizzata da una serie di situazioni”.

Su Italiano “Ha una grande cultura calcistica e lavora con passione, per cui un salto di qualità può arrivare da un momento all’altro. E’ molto propositivo e non riesce a modificare il suo gioco in maniera integrale. Penso che dovunque andrà riuscirà a fare bene”.