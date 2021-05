Venerato: “Gattuso? Scapperà da Napoli! Su Spalletti e Inzaghi…”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Goal Show soffermandosi sugli ultimi problemi in casa Napoli: “Gennaro Gattuso scapperà da Napoli un minuto dopo il termine della attuale annata calcistica. Non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto con la società azzurra anche qualora De Laurentiis gli proponesse un nuovo accordo. Fonseca non convince a causa del cattivo finale di stagione. Per quello che concerne Simone Inzaghi, il mister potrebbe essere un obiettivo se non firmasse il rinnovo con Claudio Lotito. Ma tutti gli indizi portano a Luciano Spalletti. Naturalmente il mister toscano approderà alla corte di Aurelio De Laurentiis solo in caso di Champions League. Se i partenopei non riuscissero a centrale la qualificazione alla competizione continentale per club più importante, la società virerebbe su altri profili”.