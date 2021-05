Sala, sindaco Milano: “Sarebbe successo in qualsiasi altra città italiana”

Beppe Sala, sindaco di Milano, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Ho fatto passare una giornata dai festeggiamenti. Posso capire che le immagini di piazza Duomo abbiano potuto colpire la sensibilità di tante persone. Ma capisco meno la strumentalizzazione politica. È vero la situazione era prevedibile. Ma non era proprio possibile evitare che i tifosi scendessero in piazza e sarebbe stato così in qualsiasi città italiana la cui squadra avesse vinto lo Scudetto. Abbiamo anche valutato di chiudere piazza Duomo, ma i rischi superavano i benefici perché i tifosi si sarebbero assembrati in spazi più piccoli”.