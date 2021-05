De Maggio: “Comunicazione del Napoli pessima! Vi spiego come la migliorerei”

Il noto giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per dire la sua sul prolungato silenzio stampa della società partenopea. Queste le sue parole: “Il Napoli, per quanto riguarda la comunicazione, sembra essere tornato al periodo giurassico! Non bastano i post sui sociale di Edo De Laurentiis, l’allenatore e il presidente devono intervenire ai microfoni delle emittenti satellitari quando accade qualcosa di importante. Mi sembra veramente fuori dal mondo che Gattuso non possa parlare di calcio, Giuntoli di mercato e via discorrendo. Siamo ormai nel 2021, le più grandi notizie vengono condivise in qualsiasi modo possibile. Addirittura Bill Gates annunciò il divorzio dalla moglie su twitter!

E’ inammissibile che una società, famosa in tutto il mondo, come il Napoli, non rilasci una minima dichiarazione da diversi mesi a questa parte“.