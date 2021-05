Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Anche per noi è fondamentale fare punti sabato. Ci possono servire per la salvezza che ed noi sarebbe una vera e propria impresa. Sarà sicuramente una bella partita. Giochiamo contro una squadra fortissima. All’andata siamo stati fortunati, ora servita un’impresa. Italiano punta a vincere ogni partita ma contro il Napoli per noi un pareggio sarebbe un risultato eccezionale”.