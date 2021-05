Cds, Giordano: “Gattuso non rinnoverà, Spalletti in pole! Mazzoleni al VAR? Vi dico la mia”

Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul possibile approdo di Spalletti al Napoli e sull’episodio che ha visto coinvolto Mazzoleni. Queste le sue parole: “Raccontammo già il 25 gennaio scorso, dopo la disfatta contro il Verona al Bentegodi, che Gattuso non avrebbe rinnovato al termine della stagione. I fatti sembrano al momento darci ragione ma nel calcio, mai dire mai. Spalletti al momento rimane in pole position e, per me, sarebbe un’ottima scelta. A Napoli si fanno già ragionamenti basati sull’antipatia verso l’allenatore ma, a mio avviso, sono le prestazioni che parlano. La Roma di Spalletti era un esempio di gran calcio ed anche altrove, il mister, ha sempre rispettato gli obiettivi prefissati.

Mazzoleni? Non c’entra niente con il goal annullato in Napoli-Cagliari! Avrebbe potuto suggerire qualcosa all’arbitro, questo è sicuro, ma non è assolutamente detto che l’arbitro cambiasse idea. E’ sempre il direttore di gara ad avere l’ultima parola su queste situazioni di gioco“.