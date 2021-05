Caressa: “Il Napoli ha perso un’occasione contro il Cagliari”

Il giornalista Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio ai microfoni di Sky Sport: “L’Inter ha già vinto lo scudetto in un anno nel quale cha ribadito la propria forza. L’Atalanta sta dando spettacolo, ma dal secondo posto in giù nulla è ancora certo. Nell’ambito della corsa alla Champions League, il Napoli ha perso un’occasione durante l’ultima giornata, pareggiando contro il Cagliari. Se la squadra di Gennaro Gattuso avesse vinto quella partita e non si fosse fatta raggiungere proprio nel finale, si sarebbe portata a 69 punti come le altre: avremmo così avuto quattro squadre e non tre tutte appaiate, considerando la Dea, la Juventus e il Milan. C’è da sottolineare, però, che il Napoli, nel corso di questa stagione, ha dovuto fare i conti con diversi infortuni e con alcuni problemi legati al Covid, ma si è ripreso nel tempo ed ha reagito, tirandosi su ed inanellando diversi risultati utili consecutivi. Lo stesso non si può dire, ad esempio, della Roma, reduce da una serie di brutte prestazioni davvero poco accettabile. Paulo Fonseca si è detto soddisfatto del settimo posto attuale, eppure i giallorossi, non molto tempo fa, sembravano lottare per il quarto posto. Adesso, invece, hanno una media punti da salvezza. Forse nemmeno quella, considerando quanto bene stanno andando determinate squadre che occupano i piani bassi della Serie A”.