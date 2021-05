Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha commentato il pareggio del Napoli contro il Cagliari: “Gli azzurri hanno pareggiato e non si sa come sia successo. Anzi sì, hanno sbagliato 92292 occasioni. Il secondo goal di Osimhen era per me regolare. Poi, a fine partita, sono piovute le solite critiche su Gattuso. Francamente stucchevoli. Chi attacca la propria squadra quando sta combattendo per qualcosa fa tutto tranne il suo bene”.