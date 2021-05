Amadeus, conduttore tv e tifoso dell’Inter, ha commentato ai microfoni di TMW Radio il finale di campionato: “Non penso che l’Inter non sarà il massimo nelle prossime partite. Prima di tutto per onorare il campionato e poi per dimostrare che non si tirano mai i remi in barca. Penso che Conte voglia vincerle tutte, a partire proprio dalla fare con la Juventus”.