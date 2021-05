Alvino: “Il Napoli è in Europa da 12 anni perché non fa doping amministrativo!”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: “Napoli in corsa per la Champions League? Dodici anni consecutivi in Europa sono i risultati di chi lavora bene e resta nelle regole, fare doping amministrativo o artifizi contabili non fa parte della cultura della società Napoli. Quello che s’è guadagnato il club, l’ha fatto nelle regole. Adesso per un ragazzino di 15 anni è normale vedere il Napoli in Europa, ma per chi ha qualche anno in più è sempre bello. Voglio tornare quanto prima al Maradona per abbracciare i tifosi ad un gol del Napoli. Rrahmani potrebbe sostituire Koulibaly, ormai siamo in un punto della stagione dove la formazione la fanno infortunati e squalificati”.