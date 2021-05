Cagliari, Capozucca: “Napoli fortissimo, ma il pari è meritato”

Stefano Capozucca, ds del Cagliari, ai microfoni di Radio Marte ha commentato il pareggio di Napoli:

“Sapevamo di affrontare una squadra forte, ma le 3 vittorie consecutive ci hanno dato motivazioni importanti. Se il Napoli avesse vinto sarebbe stata una vittoria meritata, ma il pari l’abbiamo meritato in campo. Ci siamo esposti ai contropiedi del Napoli, ma avevamo voglia di pareggiare. Il nostro allenatore ha fatto cambi offensivi e quindi dietro eravamo scoperti, per fortuna ha segnato Nandez. Joao Pedro l’abbiamo risparmiato per il match col Benevento”.